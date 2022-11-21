В городе на Оке начался семидневный Международный турнир по кёрлингу «Murom Classic 2022», сообщила...

В городе на Оке начался семидневный Международный турнир по кёрлингу «Murom Classic 2022», сообщила пресс-служба АВО.В нем участвуют 16 команд, среди спортсменов призёры ЧМ и ЧЕ, участницы Олимпийских игр. Впервые в таком, казалось бы, абсолютно зимнем виде спорта будут соревноваться Кения и Нигерия.От нашей страны на лед выйдут команды Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Самарской области и сборная Владимирской области.Фото пресс-служба АВО.