В частной жизни жены Олега Газманова грядут большие перемены.
В частной жизни жены Олега Газманова грядут большие перемены.
Олег и Марина Газмановы вместе уже больше
20 лет. За долгие годы отношений и брака они нашли подход друг к другу, но
признаются, что без ссор не обходится. По мнению жены Газманова, без "искр"
в браке жить было бы совершенно скучно.
Недоброжелатели регулярно пытаются найти
изъяны брака Олега Газманова. Певца пытаются уличить в неверности, а писательницу
— в уходе из семьи. Иногда случаются и курьезные ситуации. Так, подписчики
заметили, что Марина проводила время на отдыхе в компании другого мужчины.
Позже стало ясно, что пойманная с молодым парнем жена Олега Газманова просто
сфотографировалась с подросшим сыном.
Скоро приближается Новый год и большое
семейство готовится к празднику. Судя по всему, в этом году жена Олега Газманова
решила продлить новогоднюю атмосферу и занялась украшением дома в конце ноября.
Чтобы избежать критики, она слегка надавила на жалость своих подписчиков.
"Ровно 18 лет я не изменяла своей
традиции наряжать елку 15 декабря. Пришло время что-то изменить", —
написала Марина в своем блоге.
Однако, в социальной сети многие поддержали
писательницу. Подписчики жены Олега Газманова тоже решили не откладывать украшение
дома в долгий ящик.