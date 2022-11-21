В частной жизни жены Олега Газманова грядут большие перемены.

В частной жизни жены Олега Газманова грядут большие перемены.Олег и Марина Газмановы вместе уже больше20 лет. За долгие годы отношений и брака они нашли подход друг к другу, нопризнаются, что без ссор не обходится. По мнению жены Газманова, без "искр"в браке жить было бы совершенно скучно.Недоброжелатели регулярно пытаются найтиизъяны брака Олега Газманова. Певца пытаются уличить в неверности, а писательницу— в уходе из семьи. Иногда случаются и курьезные ситуации. Так, подписчикизаметили, что Марина проводила время на отдыхе в компании другого мужчины.Позже стало ясно, что пойманная с молодым парнем жена Олега Газманова простосфотографировалась с подросшим сыном.Скоро приближается Новый год и большоесемейство готовится к празднику. Судя по всему, в этом году жена Олега Газмановарешила продлить новогоднюю атмосферу и занялась украшением дома в конце ноября.Чтобы избежать критики, она слегка надавила на жалость своих подписчиков."Ровно 18 лет я не изменяла своейтрадиции наряжать елку 15 декабря. Пришло время что-то изменить", —написала Марина в своем блоге.Однако, в социальной сети многие поддержалиписательницу. Подписчики жены Олега Газманова тоже решили не откладывать украшениедома в долгий ящик.