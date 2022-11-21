Анатолий Чубайс стал владельцем огромного особняка в Подмосковье через серые схемы.

Анатолий Чубайс стал владельцем огромного особняка в Подмосковье через серые схемы.Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс – одна из самых неоднозначных в фигур в российском политическом и экономическом поле. Кто-то считает его либеральным реформатором, а кто-то – мошенником, коррупционером и предателем. Так или иначе, из череды скандалов, бесконечных проверок и ряда уголовных дел бывший специальный представитель президента РФ выбрался сухим.Подмоченная репутация, конечно, – дело десятое. Интересы России бывшего чиновник никогда особо не волновали. Это стало понятно после изменения геополитической обстановки в мире. Анатолий Чубайс сбежал из страны, даже не сложив полномочия.Минувшим летом либерал от экономики даже загремел в больницу с очень серьезным недугом. В одной из европейских клиник ему диагностировали редкое аутоиммунное воспалительное заболевание – синдром Гийена-Барре, – который может привести к летальному исходу. 67-летнего политики врачи все же откачали.Впрочем, консервативные круги обвинили его в пиаре, усомнившись в реальности болезни. В это же время в России силовые структуры теряли время не зря, начав очередную проверку счетов и имущества бывшего высокопоставленного чиновника.Оказалось, что Анатолий Чубайс является владельцем элитной недвижимости в Подмосковье, которое оценивается примерно 50 миллионов рублей. По данным телеканала "", загородный дом получен через серые офшорные схемы, поэтому соучастники процесса вынудили политика отказаться от жилья.А что до обычных россиян, то они офшорами не владеют и в серых схемах не участвуют, поэтому зачастую вынуждены экономить при невысоких доходах. Как лучше это сделать, пишет интернет-издание "". Впрочем, стоит помнить, что с 1 декабря подорожают ряд услуг ЖКХ, уточняет .