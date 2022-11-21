Губернатор Александр Авдеев в эти выходные побывал в Луганской Народной Республике. В ходе рабочей...

Губернатор Александр Авдеев в эти выходные побывал в Луганской Народной Республике. В ходе рабочей поездки в зону специальной военной операции он посетил расположение наших частей, госпиталь и военные склады. С подробностями Максим Калашников.- Спальные мешки - 6 штук, мешки, сапоги, печки, сигареты.Четыре современных ружья-антидрона и два грузопассажирских УАЗа, приобретенные владимирскими предпринимателями, теплые вещи и посылки из дома. Груз для владимирских военнослужащих уже добрался до зоны спецоперации, и в ближайшее время посылки найдут своих получателей.Дина Бубнова, глава регионального совета солдатских семей:- Вот это вот всё - это именные посылки для наших солдат. 346-й полк, вон в том углу, весь угол завален 344-му, сейчас еще одна машина 344-му, загоняем ее и будет разгружаться. Забьём все, забьем все помещение.344-й и 346-й полки, укомплектованные нашими земляками, размещены в Луганской Народной Республике. Солдаты 346-го уже были на передовой - туда их направили практически сразу после мобилизации. Как сообщил Александр Авдеев, недавно подразделение вывели в тыл, перегруппировали и сейчас личный состав занимает третью линию обороны.Константин Степаненко, заместитель командира 344-го полка по военно-политической работе:- Многие бойцы получили боевой опыт. Столкнувшись с врагом, не струсив, не убежав. Оставаясь на позиции.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- В целом, у бойцов, пообщался со многими лично, обстановка хорошая, неплохая. С пониманием, что находятся в боевых условиях.Пообщавшись с мобилизованными, губернатор Владимирской области заявил, что взял на контроль проблемные вопросы.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Помощь будет приходить - из Липецка, из Курска, из Владимира вот подвозится. Всё будет нормально. Чего не хватает - и по обмундированию, и по питанию - будут доставлять. Главное, чтобы это всё доходило туда, к мужикам, не на складе оставалось.Также Александр Авдеев посетил военный госпиталь, где работают медики из Мурома. Выявленные в ходе рабочей поездки недостатки, по его словам, будут решены. В том числе благодаря постоянному взаимодействию областной администрации с Министерством обороны.Максим Калашников, Роман Боровков. “Вести-Владимир”