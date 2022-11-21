Александр Авдеев встретился с бойцами из 346-го полка.

Девятерых мобилизованных владимирцев наградят за выполнение боевых задач в зоне СВО. Об этом рассказал Александр Авдеев.«Встретился с бойцами 346-го полка, которые в начале ноября свои позиции. Из 130 человек около 100 уже вернулись на третью линию обороны. Понемногу отходят от стресса. Уверен, они смогут адаптироваться. Некоторым нужна психологическая и медицинская помощь. Постараемся решить вопрос. Девять военных представлены к госнаградам», - уточнил губернатор.Ранее сообщалось, что глава региона побывал в ЛНР, где посетил госпиталь с и полковые .