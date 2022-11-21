В мэрии Владимира обсудили организацию новогодних торжеств.

В мэрии Владимира обсудили организацию новогодних торжеств. Подробностями планов поделились в пресс-службе горадминистрации.«Детские елки и программы для владимирцев старшего возраста обязательно состоятся. По поводу Рождественской ярмарки на Соборной площади - разговор отдельный. Некоторые считают, что сейчас не до веселья. Глава города Дмитрий Наумов инициировал опрос среди владимирцев, уместно ли проводить широкую Рождественскую ярмарку в текущем году. И прислушается к большинству жителей», - уточнили власти.Напомним, что новогоднее оформление города завершится в первых числах декабря, а каток в парке Пушкина начнут с 15 числа.