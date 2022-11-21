Появились фото изменившегося Александра Розенбаума.

Появились фото изменившегося Александра Розенбаума.Три года назад поклонники прославленного музыканта узнали страшную новость: их кумира разбил рак. Когда у шансонье диагностировали опухоль, ему пришлось лечь под нож, чтобу удалить страшное новообразование. О перенесенной операции тогда рассказывали информагенства, однако сам Александр Розенбаум никак не комментировал эти данные.Однако кое-кто артиста все же сдал. О том, что он проходил лечение в клинике на Каширке незадолго до смерти рассказывал Иосиф Кобзон. Сейчас знаменитый петербуржец, кажется, чувствует себя хорошо и даже в столь преклонном возрасте выходит на люди – на светские тусовки.Недавно Александр Розенбаум, к примеру, посетил вечеринку по случаю дня рождения Юлии Ковальчук. Знаменитая блондинка опубликовала пару снимков с мероприятия, на одном из которых засветился и певец. В отличии от ярко выряженных гостей он выглядел довольно строго: надел костюм и почернел с головы до пят. Разбавлял этот образ лишь веселый синий галстук.Фотографу, к слову, удалось запечатлеть один внешний недостаток артиста: в кадре видно, что его голову изъели отвратные коричневые пятна. Судя по всему, пигментные. Подобные проявления на коже кажутся слегка отвратительными, так как выглядят отталкивающе. Впрочем, их появление вполне объяснимо, ведь в старости их можно увидеть у многих людей. А Александру Розенбауму, на секундочку, в этом году стукнуло 71.