Ранее судимого 20-летнего жителя Юрьев-Польского обвинили в убийстве. Злоумышленник ударил своего деда в голову топором. Установлено, что 6 сентября 2022 года в с. Красное Юрьев-Польского района

Ранее судимого 20-летнего жителя Юрьев-Польского обвинили в убийстве. Злоумышленник ударил своего деда в голову топором. Установлено, что 6 сентября 2022 года в с. Красное Юрьев-Польского района между обвиняемым и его 85 –летним дедом произошел конфликт. Злоумышленник ударил своего деда кулаком в голову, от которого тот упал на пол. «После этого мужчина взял топор и нанес