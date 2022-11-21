Женатый в четвертый раз Дмитрий Дибров показался на публике в плохом расположении духа.

Женатый в четвертый раз Дмитрий Дибров показался на публике в плохом расположении духа.Ведущий и актер Дмитрий Дибров женат набывшей фотомодели Полине Наградовой уже 13 лет. За годы совместной жизни парародила троих сыновей. Звездное семейство часто показывается на публике,заставляя поклонников пристально рассматривать каждую мелочь в поведениисупругов.Вот так недавний выход семьи на показдетской одежды заставил поклонников заподозрить неладное. На совместнойфотографии Дмитрий Дибров отвернулся от супруги и смотрит в противоположномнаправлении. Кажется, будто терпение мужчины уже лопнуло из-за внимания камер и он просто хочет уйти. Другие зрители посчитали, что подослепительной улыбкой телеведущего кроется усталость и желание поскорееоказаться дома.Неравнодушие подписчики оставили Полине Дибровой пожеланиясемейного счастья и здоровья. Напомним, что молодая супруга недавно решиласьна коррекцию груди. После операции жена Дмитрия Диброва жаловалась на сильныеболи, но сейчас ей стало уже лучше.Пока никаких комментариев о личной жизни семья Дибровых не дает, поклонники надеются на благополучие пары. А если после 13 лет брака супруги захотят сменить обстановку — можно отправиться в совместное путешествие. Туроператор рассказала , что зима 2022-2023 года — отличное время для поездок по стране и зарубеж.