Владимирская область также поможет местной больнице отремонтировать пищеблок и построить морг.

Владимирская область отправила в подшефный Докучаевск автомобили скорой помощи и медоборудование. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.Главврач местной больницы Андрей Еременко пояснил, что медучреждение получило автомобили для перевозки тяжелобольных, две ультрафиолетовые камеры, два прикроватных монитора с фиксацией всех жизненно важных функций организма.«Ждём две бестеневые лампы в операционную и коагулятор», - добавил он.Владимирская область также поможет отремонтировать пищеблок и построить морг. Кроме того, на месте работают хирург, травматолог, невропатолог и медсестра из 33-го региона.