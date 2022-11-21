Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков ошарашил всех, кто следит за семьей Примадонны.
Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков ошарашил всех, кто следит за семьей Примадонны.
Старший внук Аллы Пугачевой Никита
Пресняков с юного возраста окунулся в мир творчества: писал собственную музыку
и организовал группу. Поклонникам звездной бабушки и мамы Никита мало известен,
ведь его стиль сильно отличается от эстрадной поп-музыки. 31-летний наследник
играет рок.
Иногда Пресняков делится своим творчеством
в социальных сетях. На днях вышел новый ролик, где внук Аллы Пугачевой
поет хит "Smells Like Teen Spirit" известной американской группы Nirvana. Подписчики
Никиты Преснякова в шутку признали его мертвым Куртом Кобейном, легендарным солистом Nirvana. Трудно поверить, но звучание голоса Преснякова действительно сильно напоминает оригинальное исполнение композиции.
В
комментарии к Никите Преснякову иногда приходят поклонники Аллы Пугачевой. Они
считают, что музыкальные таланты мужчины — это ее заслуга. Другие же считают,
что у Никиты наследственный дар от бабушки, мамы, отца и деда.
По слухам,
внук Аллы Борисовны покинул Россию. Говорят, что он поселился в США вместе с
отчимом и младшей сестрой. Супруга Преснякова Алена Краснова осталась в Москве и никак не
комментирует ситуацию в личной жизни. Многие осудили внука Пугачевой за спешный отъезд, сравнив его поведение со звездной родственницей.