Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков ошарашил всех, кто следит за семьей Примадонны.

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков ошарашил всех, кто следит за семьей Примадонны.Старший внук Аллы Пугачевой НикитаПресняков с юного возраста окунулся в мир творчества: писал собственную музыкуи организовал группу. Поклонникам звездной бабушки и мамы Никита мало известен,ведь его стиль сильно отличается от эстрадной поп-музыки. 31-летний наследникиграет рок.Иногда Пресняков делится своим творчествомв социальных сетях. На днях вышел новый ролик, где внук Аллы Пугачевойпоет хит "Smells Like Teen Spirit" известной американской группы Nirvana. ПодписчикиНикиты Преснякова в шутку признали его мертвым Куртом Кобейном, легендарным солистом Nirvana. Трудно поверить, но звучание голоса Преснякова действительно сильно напоминает оригинальное исполнение композиции.комментарии к Никите Преснякову иногда приходят поклонники Аллы Пугачевой. Онисчитают, что музыкальные таланты мужчины — это ее заслуга. Другие же считают,что у Никиты наследственный дар от бабушки, мамы, отца и деда.По слухам,внук Аллы Борисовны покинул Россию. Говорят, что он поселился в США вместе сотчимом и младшей сестрой. Супруга Преснякова Алена Краснова осталась в Москве и никак некомментирует ситуацию в личной жизни. Многие осудили внука Пугачевой за спешный отъезд, сравнив его поведение со звездной родственницей.