Сохранить положительную динамику промышленного производства и увеличить экспорт продукции. Врио...

Сохранить положительную динамику промышленного производства и увеличить экспорт продукции. Врио первого заместителя губернатора Александр Ремига подвел итоги работы экономического блока за этот год и рассказал, как идет подготовка к 3-му Владимирскому инвестиционному конгрессу, который состоится в начале декабря в Суздале.По словам Александра Ремиги, по основным показателям, характеризующим социально-экономическое развитие региона, к концу года удалось сохранить положительную динамику. Благоприятный деловой климат помог привлечь в регион новых инвесторов, создать дополнительные рабочие места, развивать новые проекты и особые экономические зоны. Благодаря целенаправленной совместной работе бизнес-сообщества и обладминистрации, в том числе на инвестиционных конгрессах, объем экспорта значительно вырос. В регионе начала активно внедряться и так называемая "тепловая карта".Александр Ремига, врио первого заместителя губернатора Владимирской области:- Мы проанализировали порядка 150 стран мира на импортные потоки, то есть те товары, которые больше всего закупаются той или иной страной, сопоставили с нашими экспортерами, сопоставили с теми видами продукции, которая вообще производится на территории Владимирской области, ну и, соответственно, для себя выработали решение, какие страны для нас приоритетны.