Александр Авдеев пообщался с солдатами 346-го полка, оставившими позиции. Из 130 человек 100...

Александр Авдеев пообщался с солдатами 346-го полка, оставившими позиции. Из 130 человек 100 вернулись в строй. Сейчас бойцы отходят от стресса, который испытали в бою.- Была встреча с руководством медслужбы, некоторым солдатам нужна психологическая и медицинская помощь, сообщил ТГ канал Александра Авдеева9 бойцов получили государственные награды. Ребята передают привет родным и верят в победу.Фото: ТГ канал Александра Авдеева