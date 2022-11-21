Москва предоставила инвесторам земельные участки для реализации 27 масштабных проектов. В строительство новых производственных объектов вложат более 75 миллиардов рублей.

Москва предоставила инвесторам земельные участки для реализации 27 масштабных проектов. В строительство новых производственных объектов вложат более 75 миллиардов рублей.Земельные участки общей площадью около 160 гектаров передаются инвесторам в аренду без торгов. Они вложат в проекты 75,5 миллиарда рублей и создадут более 16 тысяч рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.Благодаря поддержке города инвесторы построят предприятия по выпуску продуктов питания, одежды, косметических средств, мебели, электроники и других товаров. Также они возведут индустриальный кластер, логистический центр и технопарки, уточнил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.В рамках реализации инвестпроектов в Москве построят более 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости. Там разместят производственные, административные и складские помещения.Больше всего новых предприятий создадут в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) – 10. Там смогут работать почти 11 тысяч человек, отметил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман. Слова чиновника приводит портал mos.ru.Напомним, что по программе комплексного развития территорий инвесторы в столице 20 технопарков. Это создаст в городе дополнительно 25 тысяч рабочих мест.Ранее в Москве 14 территорий. Заброшенные и неэффективно используемые земельные участки преобразуют в современные кварталы с жильем, офисами и экологичными производствами. Там создадут 55 тысяч новых рабочих мест.