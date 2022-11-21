В преддверии Нового
Года хочется насладиться атмосферой праздника и волшебства.
В преддверии Нового
Года хочется насладиться атмосферой праздника и волшебства.
Из года в год
многие жители нашей страны сталкиваются с неприятной ситуацией: Новый год уже
близко, а подходящего настроения совершенно нет. В разговоре с интернет-изданием "" психолог Александра Метальникова рассказала, что подход к
созданию атмосферы у каждого разный. Для кого-то это восторг от подарков, для
других — предвкушение праздника. Но самое главное — это атрибутика Нового года.
Так, психолог советует
начать с украшения квартиры. Повесить гирлянды, расставить фигурки Деда Мороза
и, конечно, принести домой елку. Уже сам процесс украшения дерева добавит
настроения самому серьезному взрослому.
Расставьте по
квартире новогодние сладости. Имбирные печенья и пряники, апельсины и мандарины,
шоколадные конфеты — запах и вкус окунут в детские воспоминания, где с новогодним
настроением проблем не было.
Немаловажная часть
домашнего декора — это подарки. Ожидающие своего часа коробочки и пакеты не
дадут забыть о предстоящем празднике. Позаботиться о них стоит заранее, так как
к празднику на полках магазинов может не остаться нужного размера или цвета. Не
стоит откладывать и покупку продуктов к новогоднему столу: телеканал ""
рассказало о предновогоднем росте цен на рыбу и соленые деликатесы.
Непосредственно 31 декабря стоит запустить все органы
чувств для ощущения праздника: зажечь апельсиновое масло, смотреть на горящие фонарики,
сделать фотографии с семьей и друзьями в обнимку. Тем более, что Госдума планирует
сделать последний день в году — выходным. Об этом пишут . Так, у россиян появится дополнительный повод для новогоднего
настроения