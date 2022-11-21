В преддверии Нового Года хочется насладиться атмосферой праздника и волшебства.

В преддверии НовогоГода хочется насладиться атмосферой праздника и волшебства.Из года в годмногие жители нашей страны сталкиваются с неприятной ситуацией: Новый год ужеблизко, а подходящего настроения совершенно нет. В разговоре с интернет-изданием "" психолог Александра Метальникова рассказала, что подход ксозданию атмосферы у каждого разный. Для кого-то это восторг от подарков, длядругих — предвкушение праздника. Но самое главное — это атрибутика Нового года.Так, психолог советуетначать с украшения квартиры. Повесить гирлянды, расставить фигурки Деда Морозаи, конечно, принести домой елку. Уже сам процесс украшения дерева добавитнастроения самому серьезному взрослому.Расставьте поквартире новогодние сладости. Имбирные печенья и пряники, апельсины и мандарины,шоколадные конфеты — запах и вкус окунут в детские воспоминания, где с новогоднимнастроением проблем не было.Немаловажная частьдомашнего декора — это подарки. Ожидающие своего часа коробочки и пакеты недадут забыть о предстоящем празднике. Позаботиться о них стоит заранее, так какк празднику на полках магазинов может не остаться нужного размера или цвета. Нестоит откладывать и покупку продуктов к новогоднему столу: телеканал ""рассказало о предновогоднем росте цен на рыбу и соленые деликатесы.Непосредственно 31 декабря стоит запустить все органычувств для ощущения праздника: зажечь апельсиновое масло, смотреть на горящие фонарики,сделать фотографии с семьей и друзьями в обнимку. Тем более, что Госдума планируетсделать последний день в году — выходным. Об этом пишут . Так, у россиян появится дополнительный повод для новогоднегонастроения