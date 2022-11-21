Удостоверение многодетной семьи теперь будет выдаваться каждому родителю. Идею инициировали сами...

Удостоверение многодетной семьи теперь будет выдаваться каждому родителю. Идею инициировали сами многодетные, к их просьбе прислушался глава региона Александр Авдеев.Теперь отец или мать, у которых такого документа до недавних пор не было, могут обратиться в отдел соцзащиты населения по месту жительства и получить удостоверение. Оно, напомню, дает право на социальную поддержку: льготы, скидки, выделение участков, бесплатное школьное питание и так далее.