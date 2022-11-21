Мужчина из Красной Горбатки обвиняется по статье Приобретение и хранение в целях сбыта...

Мужчина из Красной Горбатки обвиняется по статье "Приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, совершенные в крупном размере".Установлено, что с июля по сентябрь 2022 года он в Москве неоднократно незаконно приобретал сигареты, которые складировал в своем автомобиле марки "Лада", сообщила пресс-служба облпрокуратуры.3 сентября сотрудниками УФСБ России по Владимирской области в его автомобиле было обнаружено и изъято более 8, 7 тыс пачек немаркированных сигарет«Корона», «NZ», «Dove», «ВТ», «Космос», «ФЭСТ» на общую сумму почти миллион рублей.Уголовное дело направлено в Селивановский райсуд.Фото https://www.pxfuel.com