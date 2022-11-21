Айдар, основатель школы ЭНТЭО поделился с Дни.ру прогнозом на 2023 год. Также он сообщил, как выйти сухим из воды в период мировой трансформации.

поделился с "Дни.ру" прогнозом на 2023 год. Также он сообщил, как выйти сухим из воды в период мировой трансформации.Великое время перерождения. 2023 год с большой долей вероятности войдет в историю России, да и всего человечества именно под таким названием. Для России идет глобальный период трансформации и очищения, который закончится значительным укреплением, новым витком развития и роста.У всех возникает вопрос, а сколько же еще времени будет идти эта трансформация?Однозначно, в 2023 и 2024 годах мир и Россия остаются в кризисе. Причем кризис коснется всех сфер жизни. Мироустройство, мировая финансовая система, общество в целом с его образом жизни, мыслей, приоритетов – все преобразится. К 2025 году будет сложно представить, что все может вернуться на круги своя.Хотя я думаю, уже сейчас многие понимают, что по-прежнему точно не будет. По большому счету, мы с вами сейчас наблюдаем, как разваливается мировая система, которая давно зашла в тупик.И Россия, как оплот еще сохранивший нравственные ценности, оказывается в гуще событий. Она и будет точкой роста новой, пока еще не проявившейся мировой системы. Турбулентность однозначно будет нарастать. И в витке этой турбулентности 2023 год — один из пиковых и тяжелых.Попомните эти слова: то, что сейчас выглядит как неизлечимая болезнь, станет новой объединяющей силой. Тенденции к объединению, которые явно станут видны уже к 2025 году, получат свое начало именно в 2023 году. Причем можно ожидать, что объединение будет происходить именно вокруг России, что в значительной степени ее усилит.Высока вероятность природных катаклизмов большой разрушительной силы. Сохранятся тенденции к активным миграционным процессам. Но, повторюсь, в условиях, когда вся финансовая система трещит по швам, уже не так важно, где ты находишься: кризис в сфере финансов коснется всех.И тут встает вопрос о том, а что же делать обывателю в момент глобальных перемен?Занимайтесь собой и развитием себя. Учитесь гибкости восприятия мира и реальности. Уходите от шаблонного мышления.То, что вчера работало, сегодня уже не имеет смысла.Успех ждет тех, кто адаптивен, подвижен, легко перестраивается. Большие и неповоротливые системы будут отходить в небытие.Разберитесь с собственной системой ценностей. Не бегите за толпой.Объединяйтесь по интересам с теми, кто с вами на одной волне. Именно эти тенденции к объединению скоро проявят новый мир.Учитесь сохранять спокойствия даже в самых напряженных ситуациях.И помните: "Все проходит, пройдет и это".