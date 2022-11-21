Молодая жена Евгения Петросяна потеряла много крови.

Молодая жена Евгения Петросяна потеряла много крови.Три года назад вжизни советского юмориста Евгения Петросяна случились большие перемены. Онженился на своей молоденькой помощнице по театру Татьяне Брухуновой, а ещечерез несколько месяцев стал отцом маленького Вагана. Несмотря на все домыслы ипредрассудки, пара живет счастливо.В социальныхсетях жена Евгения Петросяна старается быть открытой, рассказывая о многих подробностяхсвоей частной жизни. Скорее всего, Татьяна понимает, как высок интерес к ней ималенькому сыну. Так, подписчики узнали о настоящем "кровавом" утре33-летней женщины.Оказалось, что мамамаленького Вагана с утра посетила клинику. В этот раз жена Евгения Петросяна неоставила контакты медицинского учреждения, поэтому врачи, заколовшие женщину,остались неизвестными."Кто сдал 7пробирок крови, то заслужил вкусный завтрак", — заявила Татьяна.Послеэтого она поделилась своим выбором в заведении. Любимая супруга ЕвгенияПетросяна выбрала тост с авокадо и скремблом, а на десерт взяла сырники изтопленого творога. На них Брухунова оставила особенно восторженный отзыв. Вероятно,что заведение поблагодарило жену Петросяна за такую рекламу своей кухни.