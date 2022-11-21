Сегодня ровно 55 лет легендарному маршруту Золотое кольцо. Именно 21 ноября 67-го года в свет...

Сегодня ровно 55 лет легендарному маршруту "Золотое кольцо". Именно 21 ноября 67-го года в свет вышла статья журналиста Юрия Бычкова о его путешествии по центральной России.Он и назвал маршрут "Золотым кольцом". Сегодня в него входит несколько городов, состав обновляется и дополняется. Но неизменными жемчужинами Золотого кольца остаются, конечно, Владимир и Суздаль. Добавлю, именно после посещения Суздаля Юрий Бычков решил написать цикл заметок об исторических городах и их достопримечательностях.Создание "золотого" маршрута имело большое значение и для развития международного туризма в Союзе. Иностранные делегации непременно посещали города Золотого кольца. И сейчас предлагаем вам посмотреть хронику семидесятых. Визит японских гостей в Суздаль. Впереди наша рубрика "Вести Век Двадцатый".