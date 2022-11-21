Власти также решили провести опрос о целесообразности проведения Рождественской ярмарки на Соборной площади. Решение будет зависеть от мнения большинства.

Новый мэр Владимира Дмитрий Наумов провёл первую общегородскую планерку. Власти обсудили городские проблемы.Градоначальник отметил, что ближайшее время покажет, кто в городе подготовился к зимнему сезону по-честному, а кто - на словах.«Объёмы работ будут проверять не по бумажным отчетам, а с приложением подтверждающих материалов - начиная с фотографий от горожан до критических публикаций в СМИ», - подчеркнули в пресс-службе горадминистрации.С пятницы по воскресенье сити-менеджер объезжал улицы и смотрел, насколько оперативно трудятся коммунальщики. В частности, есть вопросы к расчистке внутриквартальных дорог и дворов.Ещё одна тема оперативного совещания - снос аварийных сараев на улице Никитина. Его завершат на текущей неделе.В администрации добавили, что отдельный разговор предстоит с подрядчиками, отвечающими за строительство «умной площадки» в районе школы № 42 в Юрьевце.Дмитрий Викторович также обсудил с подчинёнными формат новогодних праздников. Детские елки и программы для владимирцев старшего возраста обязательно состоятся. Власти также решили провести опрос о целесообразности проведения Рождественской ярмарки на Соборной площади. Решение будет зависеть от мнения большинства.