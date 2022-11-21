Церковный праздник сегодня связан с архангелом Михаилом и другими Небесными Силами. 21 ноября 2022 года православные солюдают обычаи и традиции. Что нельзя делать в этот день и чем заниматься нужно, узнали Дни.ру.

Церковный праздник сегодня связан с архангелом Михаилом и другими Небесными Силами. 21 ноября 2022 года православные солюдают обычаи и традиции. Что нельзя делать в этот день и чем заниматься нужно, узнали "Дни.ру".Архангел Михаил получил статус Архистратига, так как возглавил армию небесных сил. Он считается предводителем тех, кто обладает Ангельскими чинами. Титулы делятся на три категории по степени важности: 1) Серафимы, Херувимы и Престолы, 2) Господства, Силы и Власти, 3) Начала, Архангелы и Ангелы. В честь обладателей таких чинов 21 ноября учрежден Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В упрощенном варианте церковный праздник называется Михайлов день.ИсторияВ православном календаре памятная дата значится с начала четвертого века. По старому стилю церковный праздник отмечали в восьмой день месяца. Согласно религиозным текстам, именно на восьмой день после череды седмиц "придет сын человеческий во славе своей и все святые ангелы с ним".Что можно и что нельзя делать21 ноября 2022 года верующие молятся архангелу Михаилу, просят его о покровительстве и заступничестве. Желательно посетить службу в церковный праздник или хотя бы прочитать акафист дома. Сегодня нельзя рубить, резать, шить и вышивать — острые предметы отложите на будущее. В Михайлов день порадуйте нищих и обездоленных: если не милостыней, так по крайней мере посильной помощью.Обычаи предковВ прошлом Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных был большим поводом для веселья верующих. В церковный праздник, который мы отмечаем сегодня, накрывали стол, в домах собирались гости, чтобы отведать яства. Хозяева подавали в Михайлов день свежую выпечку с медом, не скупились на угощения. Празднование могло длиться несколько дней — так люди готовились к строгому посту.