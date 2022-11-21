Дознаватель устанавливает причину происшествия.

В Александрове во время пожара из многоквартирного дома эвакуировали 7 жильцов. ЧП произошло рано утром 21 ноября.В 04-47 поступило сообщение о возгорании дома №7 на улице Ческа-Липа. На место приехали 5 единиц техники, а также 14 человек личного состава. Наблюдался дым из квартиры на 5-м этаже.Звено газодымозащитной службы не дало огню распространиться. Огонь потушен на площади 10 квадратных метров. Спасатели вывели 7 человек.Дознаватель устанавливает причину происшествия.