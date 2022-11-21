На объекте завершена работа по перекладке магистрального трубопровода, ведётся устройство асфальтобетонного покрытия, завершается монтаж балок между второй и третьей опорой пролётного строения путепровода.

Во Владимире продолжается строительство Рпенского проезда. О ходе работ рассказали в пресс-службе губернатора.Завершена работа по перекладке магистрального трубопровода, ведётся устройство асфальтобетонного покрытия, завершается монтаж балок между второй и третьей опорой пролётного строения путепровода.«До конца 2022 года подрядчик намерен смонтировать весь металлический пролёт на мостовом сооружении и опустить объект на постоянные опоры», - резюмировали в Белом доме.Ранее сообщалось, что для возведения автомагистрали 700-тонный подъёмный кран.