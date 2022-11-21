19 ноября в районе улицы Пушкинская города Вязники в старице реки Клязьмы сотрудники МЧС спасли женщину, провалившуюся под лед. Сообщение в службу спасения поступило в 11:20. На вязов

19 ноября в районе улицы Пушкинская города Вязники в старице реки Клязьмы сотрудники МЧС спасли женщину, провалившуюся под лед. Сообщение в службу спасения поступило в 11:20. На вязов незамедлительно отреагировали старший госинспектор по маломерным судам — руководитель инспекторского участка№ 1 города Вязники Сергей Федунов и госинспектор по маломерным судам инспекторского участка № 1 города Вязники