В этот день православные верующие вспоминают преподобную Матрону Константинопольскую. 22 ноября...
В этот день православные верующие вспоминают преподобную Матрону Константинопольскую. 22 ноября получило название Матрёна Зимняя, так как чаще всего в этот день стоит холодная и ветреная погода.
Раньше 22 ноября было принято одаривать нищих предметами быта и одеждой, поэтому накануне хозяйки перебирали вещи, чтобы раздать всё лишнее. Однако одежду нужно отдавать только после стирки. В противном случае можно передать свое счастье другому человеку.
Что категорически запрещалось делать в День Матрены Зимней?
Нельзя стричь волосы и ногти, иначе зима пройдет в болезнях и невзгодах.
Запрещается ругаться, браниться, выливать всю отрицательную энергию на окружающих, иначе можно взвалить на себя больше беда в личной жизни.
Забудьте все обиды, так как неприятные эмоции и чувства могут приведут серьезным и даже неизлечимым болезням.
Не занимайтесь тяжелой работой, в этот день не стоит перегружать себя различными задачами. Эксперты утверждают, что заданий не уменьшится, а наоборот прибавится.
Народные приметы на 22 ноября 2022 года:
Иней — к морозу.
Туман — будет оттепель.
Гуси вышли на лед, ищут открытую воду — к потеплению.
Облачно, снег — май окажется ненастным.
Дождь — к урожаю пшеницы.
Снежный день — зима будет морозной.
Днем мороз, а к вечеру потеплело — к морозным дням.
Ясная погода — продержится три недели.
Фото https://www.pxfuel.com/en/photos