В этот день православные верующие вспоминают преподобную Матрону Константинопольскую. 22 ноября...

В этот день православные верующие вспоминают преподобную Матрону Константинопольскую. 22 ноября получило название Матрёна Зимняя, так как чаще всего в этот день стоит холодная и ветреная погода.Раньше 22 ноября было принято одаривать нищих предметами быта и одеждой, поэтому накануне хозяйки перебирали вещи, чтобы раздать всё лишнее. Однако одежду нужно отдавать только после стирки. В противном случае можно передать свое счастье другому человеку.Что категорически запрещалось делать в День Матрены Зимней?Нельзя стричь волосы и ногти, иначе зима пройдет в болезнях и невзгодах.Запрещается ругаться, браниться, выливать всю отрицательную энергию на окружающих, иначе можно взвалить на себя больше беда в личной жизни.Забудьте все обиды, так как неприятные эмоции и чувства могут приведут серьезным и даже неизлечимым болезням.Не занимайтесь тяжелой работой, в этот день не стоит перегружать себя различными задачами. Эксперты утверждают, что заданий не уменьшится, а наоборот прибавится.Народные приметы на 22 ноября 2022 года:Иней — к морозу.Туман — будет оттепель.Гуси вышли на лед, ищут открытую воду — к потеплению.Облачно, снег — май окажется ненастным.Дождь — к урожаю пшеницы.Снежный день — зима будет морозной.Днем мороз, а к вечеру потеплело — к морозным дням.Ясная погода — продержится три недели.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos