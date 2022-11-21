Артист не сразу обрел личное счастье.

Артист не сразу обрел личное счастье.Александр Галибин знаком многим зрителям по ролям Пашки-Америки из "Трактира на Пятницкой" и принца Жака из "Ослиной шкуры". Актер построил блестящую карьеру и воплотил на экранах множество образов, которые полюбились публике. Личная жизнь Галибина была не менее насыщенной, чем его профессиональный путь, однако не всегда такой же удачной.Александр Галибин появился на свет в 1955 году. Будущий артист вырос в семье декоратора-постановщика и с самого детства тянулся к творчеству. В подростковом возрасте он попал в юношеский театр при Дворце пионеров и начал мечтать об актерской карьере, а после получения школьного аттестата решил поступать в ЛГИТМИК.К окончания учебы Галибин успел не только дебютировать в кино, но и прославиться. В 1977 году, когда на экраны вышла картина "Трактир на Пятницкой", о молодом актере заговорила буквально вся страна. Вскоре он начал активно сниматься и подарил зрителям еще десятки ярких работ. Личная жизнь Александра к тому моменту тоже била ключом.Первой супругой артиста стала режиссер Ольга Наруцкая. Влюбленные познакомились во время учебы и поженились на втором курсе. В 1978 году у пары родилась дочь Мария. К сожалению, семью сохранить не удалось. Спустя 14 лет брака супруги расстались.Развод дался Галибину нелегко. Актеру пришлось буквально уйти в никуда и жить у друзей, к тому же, бывшая жена запретила ему общаться с дочкой. К счастью, со временем звезде удалось наладить отношения с наследницей.Второй женой артиста стала немецкая писательница и переводчица Рут Винекен. Возлюбленная была на девять лет старше Галибина и воспитывала дочерей от прошлых отношений. Первое время супруги жили в Германии, а затем перебрались в Россию. Увы, этот брак тоже оказался непрочным и со временем распался.Настоящее счастье Александру Галибину удалось обрести лишь с третьей попытки, когда судьба свела его с актрисойИриной Савицковой. Несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте, супругам удалось создать крепкую семью. Сейчас у актера и его молодой жены подрастают дочь Ксения и сын Василий. Младший наследник пары появился на свет, когда актеру было уже почти 60 летСейчас Александру Галибину 67 лет. Он по-прежнему активно трудится и радует поклонников не только актерскими, но и режиссерскими работами.