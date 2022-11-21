ВТБ Лизинг с января по сентябрь 2022 года заключил в Центральном федеральном округе (ЦФО) более 9 000 лизинговых сделок. Новый бизнес компании в округе вырос на 18% и превысил 86 млрд руб. с НДС. В ..

ВТБ Лизинг с января по сентябрь 2022 года заключил в Центральном федеральном округе (ЦФО) более 9 000 лизинговых сделок. Новый бизнес компании в округе вырос на 18% и превысил 86 млрд руб. с НДС. В Москве этот показатель увеличился на 27% — до 65 млрд руб. с НДС.Сделки ВТБ Лизинг с ж/д техникой составили в ЦФО, по итогам 9 месяцев, 63% нового бизнеса. Стоимость этого имущества, профинансированного компанией, выросла в два раза — до 55 млрд руб. с НДС.На автомобильный бизнес ВТБ Лизинг пришлось 36% объема новых сделок. Компания передала клиентам машины на 31 млрд руб. с НДС. При этом половина (50%) нового бизнеса пришлась на грузовой транспорт, клиенты взяли в лизинг грузовики на сумму 16 млрд руб. с НДС, 23% — на спецтехнику (сумма 7 млрд руб. с НДС) и 27% — на легковые машины, включая сегмент легкого коммерческого транспорта (сумма 8,5 млрд руб. с НДС).По итогам 9 месяцев самыми популярными марками в грузовом сегменте в ЦФО были КАМАЗ (26% от общего объема переданного транспорта в категории), SHACMAN (10%) и МАЗ (5%). В сегменте спецтехники наибольшим спросом пользовались машины белорусского и китайских брендов: Беларус и SDLG заняли по 7% в продажах этой категории, а LONKING — 6%. Из легковых машин наиболее востребованными марками стали Lada и Kia (по 20% продаж в категории) и Hyundai (11%).Также ВТБ Лизинг заключил в ЦФО ряд сделок на поставку оборудования для нефте- и газодобычи и переработки.«Клиенты ВТБ Лизинг в ЦФО участвуют в таких проектах, как реконструкция автомобильных дорог общего пользования в Центральной России, формирование комфортной городской среды и развитие пассажирских перевозок в разных регионах, а наша компания финансирует для них необходимую технику. Эффективно пополнять и обновлять парки российскому бизнесу помогает программа льготного лизинга Минпромторга РФ. А мы, со своей стороны, стараемся предлагать клиентам максимально гибкие условия финансирования, например, передавать в лизинг нужную для их сферы деятельности технику без аванса или без переплат, то есть как при покупке автомобилей по рыночной стоимости за собственные средства», — прокомментировал директор по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг Артём Киселёв.