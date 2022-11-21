Лариса Гузеева вляпалась в скандал из-за недовольства соседей ее поведением.

Лариса Гузеева вляпалась в скандал из-за недовольства соседей ее поведением.Разъяренные соседи подали на российскую телеведущую Ларису Гузееву в суд. Закон встал на сторону истца. Все началось с того, что ведуща шоу "Голос" на Первом канале сделала ремонт в своей квартире. Привыкшая к пафосу и помпезности звезда переделала помещение по своему усмотрению, после чего по стенам поползли трещины.Этот факт сильно встревожил соседей Ларисы Гузеевой, и они подали на нее в суд. Правозащитники поддержали простых россиян, и выставили Гузеевой счет. Как выяснилось, строители, которых наняла звезда, выполнили работу с нарушениями. Из-за неграмотности работяг по стенам дома как раз и пошли трещины. Примечательно, что на заседании суда самой артистки не было. Не было там и ее представителей.В итоге заварившие кашу соседи ободрали Гузееву как липку. Звезда хотела красивый ремонт, а нажила лишь неприятности."Взыскать с Гузеевой Ларисы Андреевны возмещение ущерба в размере 100 938 рублей и 2218 рублей госпошлины", — говорится в постановлении Мещанского суда Москвы.Ранее страховщики тоже подали на Гузееву в суд, который выставил по итогу Гузеевой счет в размере около 85 тысяч рублей.Впрочем, это не первый скандал, в который влипает одиозная ведущая Лариса Гузеева. Ранее СМИ писали о том, что она отсудила миллионы у дизайнера, разработавшего интерьер ее жилища.