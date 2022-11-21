Интерес москвичей к проекту Электронный дом постепенно растет: в 2021 году на платформе прошло 92 собрания жильцов, а в 2022 – более 700 с учетом запланированных.

Интерес москвичей к проекту "Электронный дом" постепенно растет: в 2021 году на платформе прошло 92 собрания жильцов, а в 2022 – более 700 с учетом запланированных.Власти российской столицы активно внедряют в повседневную жизнь москвичей многочисленные цифровые сервисы, которые помогают оперативно решать множество вопросов как бытового, так и общегородского значения. С помощью онлайн-платформ жители Москвы голосуют за депутатов, выбирают названия улиц и общаются с соседями.С последним им помогает проект "Электронный дом", которому исполнилось уже два года. К слову, с момента запуска к цифровому сервису подключились 700 тысяч пользователей, из них 400 тысяч – в этом году. Онлайн-программа позволяет жителям многоквартирный домов в дистанционном режиме проводить собрания с соседями, взаимодействовать с управляющей компанией и получать всю необходимую информацию.Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что цель всех столичных проектов или технологий – сделать Москву максимально удобной для жизни."Электронный дом" помогает с повседневными вопросами, связанными с многоквартирными домами. Сегодня платформой пользуются уже более 700 тысяч человек", – отметила Наталья Сергунина.По словам чиновника, интерес москвичей к проекту постепенно растет. К примеру, если в прошлом году на платформе прошло 92 собрания жильцов, то в текущем – более 700 с учетом запланированных.Разумеется, дистанционной режим позволил собственникам более оперативно решать бытовые вопросы. Не малую помощь им оказали новые полезные функции, например, цифровой домофон, позволяющий управлять аппаратурой через смартфон.