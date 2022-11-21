Сегодня в 4 часа 15 минут утра из Гороховецкого района поступил сигнал о горении частного жилого...

Сегодня в 4 часа 15 минут утра из Гороховецкого района поступил сигнал о горении частного жилого дома в деревне Рождествено.Из-за позднего сообщения о пожаре к прибытию спасателей дом уже горел по всей площади. Была угроза аозгорания соседнего дома, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Пожарные ликвидировали огонь на площади 50 кв. м. Погибших и пострадавших нетФото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.