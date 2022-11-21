Сегодня в 4 часа 15 минут утра из Гороховецкого района поступил сигнал о горении частного жилого...
Сегодня в 4 часа 15 минут утра из Гороховецкого района поступил сигнал о горении частного жилого дома в деревне Рождествено.
Из-за позднего сообщения о пожаре к прибытию спасателей дом уже горел по всей площади. Была угроза аозгорания соседнего дома, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
Пожарные ликвидировали огонь на площади 50 кв. м. Погибших и пострадавших нет
Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.