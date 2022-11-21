От зимней уборки и сноса ветхих сараев до новогодних и рождественских праздников. Дмитрий Наумов провел первую планерку в качестве мэра. Как сообщают в пресс-службе горадминистрации,

От зимней уборки и сноса ветхих сараев до новогодних и рождественских праздников. Дмитрий Наумов провел первую планерку в качестве мэра. Как сообщают в пресс-службе горадминистрации, совещание под руководством главы областной столицы началось в 9 утра и продлилось примерно час. В центре внимания оказалась зимняя уборка. Судя по сообщению мэрии, с пятницы по воскресенье новый глава