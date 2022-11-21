Анастасия Волочкова вновь показала подробности отношений с давним партнером Никитой Джигурдой.

Анастасия Волочкова вновь показала подробности отношений с давним партнером Никитой Джигурдой.Отношения между экс-балериной Большоготеатра Анастасией Волочковой и актера Никиты Джигурды давно превратились вблизкую дружбу. Звезды часто проводят время вместе, ходят на светскиемероприятия, участвуют в ютуб-шоу и челленджах.Но ничто так не греет душу подписчиков, каксовместные посиделки Волочковой и Джигурды. На домашних вечеринках парочкауходит в отрыв: они поют, танцуют и снимают интересные видео.Вот и на днях проникшийв домашнее лоно Анастасии Волочковой Никита Джигурда издал неистовый вопль накамеру. К сожалению, поклонникам так и не удалось разобрать боевой клич актера.Главное, что Волочкова довольна."Когда Никита появляется в гостях уменя, мой дом сотрясается от позитивнейшей энергии", — рассказалаАнастасия.Не все поклонники восторгаются такимповедением. Они признают, что Джигурда талантливый актер и очень харизматичныймужчина, но не понимают, почему он ведет себя так эпатажно."Бедный Настин котик… Сходил по себя,наверное", — пишут подписчики Анастасии Волочковой в комментариях. По ихмнению, в гостях мужчина должен вести себя более сдержанно.