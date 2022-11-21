Анастасия Волочкова вновь показала подробности отношений с давним партнером Никитой Джигурдой.
Анастасия Волочкова вновь показала подробности отношений с давним партнером Никитой Джигурдой.
Отношения между экс-балериной Большого
театра Анастасией Волочковой и актера Никиты Джигурды давно превратились в
близкую дружбу. Звезды часто проводят время вместе, ходят на светские
мероприятия, участвуют в ютуб-шоу и челленджах.
Но ничто так не греет душу подписчиков, как
совместные посиделки Волочковой и Джигурды. На домашних вечеринках парочка
уходит в отрыв: они поют, танцуют и снимают интересные видео.
Вот и на днях проникший
в домашнее лоно Анастасии Волочковой Никита Джигурда издал неистовый вопль на
камеру. К сожалению, поклонникам так и не удалось разобрать боевой клич актера.
Главное, что Волочкова довольна.
"Когда Никита появляется в гостях у
меня, мой дом сотрясается от позитивнейшей энергии", — рассказала
Анастасия.
Не все поклонники восторгаются таким
поведением. Они признают, что Джигурда талантливый актер и очень харизматичный
мужчина, но не понимают, почему он ведет себя так эпатажно.
"Бедный Настин котик… Сходил по себя,
наверное", — пишут подписчики Анастасии Волочковой в комментариях. По их
мнению, в гостях мужчина должен вести себя более сдержанно.