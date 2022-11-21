Здания обзавелись следующими адресами: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Останкинский, Березовая аллея, дом №19, корпуса №№ 1, 2, 3, 4 и 6.

Здания обзавелись следующими адресами: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Останкинский, Березовая аллея, дом №19, корпуса №№ 1, 2, 3, 4 и 6.Москва – многомиллионный мегаполис и один из ведущих европейских городов не только по уровню жизни, в целом, но и по развитию спортивной инфраструктуры, в частности. Жители российской столицы очень любят заниматься физической культурой, поэтому власти активно выполняют их запрос. Сегодня в каждом районе города есть спортивные объекты: от тренажерных площадок до многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплексов.В их числе – центр водного спорта "Динамо", который строится на пересечении Березовой аллеи и Сельскохозяйственной улицы. Первые пять объектов большого ФОКа уже получили адреса. Техническую документацию подготовили сотрудники Московского городского бюро технической инвентаризации, а адреса присвоил столичный департамент городского имущества.Об этом рассказал глава ведомства Максим Гаман. По словам министра столичного правительства, адреса получили гостиницы с апартаментами, в ходящие в состав центра водного спорта "Динамо"."Адресованы объекты, которые входят в состав большого физкультурно-оздоровительного комплекса на северо-востоке Москвы. Здания переменной этажности представляют собой гостиницы с апартаментами", – отметил Максим Гаман.Здания обзавелись следующими адресами: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Останкинский, Березовая аллея, дом №19, корпуса №№ 1, 2, 3, 4 и 6. Помимо гостинец в единый комплекс войдет ФОК с 50-метровым бассейном.Также специалисты установят в здании трибуны для зрителей. Кроме того, в спортивном центре оборудуют зал со специальными тренажерами и универсальной ареной. Для посетителей откроются подземные и наземные автомобильные парковки.Генеральный директор МосгорБТИ Александр Кинев подчеркнул, что адресация объектов большого комплекса проводилась постепенно, по мере строительной готовности корпусов."На основании распоряжений департамента городского имущества информация о новых объектах внесена в адресный реестр города, а также передана в федеральную информационную адресную систему", – заключил чиновник.