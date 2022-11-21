Зрители в предвкушении выхода новой работы Елизаветы Боярской.

Зрители в предвкушении выхода новой работы Елизаветы Боярской.Актриса театра икино Елизавета Боярская вновь оказалась в центре внимания. Замужняя актриса имама двоих сыновей напомнила подписчикам социальных сетей о выходе сериала"Без правил" на телеэкранах. Однако, многих заинтересовал не толькосюжет картины, но и секс-видео с участием Боярской, снятое прямо на съемочноеплощадке.Ранее, во времяпремьерных показов сериала в Интернете, зрители узнали об откровенной сцене актрисыи партнера по сериалу. Сношавшаяся перед камерой Елизавета Боярская играла такреалистично, что некоторые зрители всерьез поверили в реальность происходящего.Бушующая волна негатива свалилась на хрупкую актрису. Кажется, теперь ей вновьпридется пережить подобное.Конечно, это непервый раз, когда Лиза Боярская будет справляться с последствиями съемки в откровенныхсценах. Так, она уже показывала физическую страсть в сериале "Куприн"и светила грудью в паре с Сергеем Безруковым в "Оптимистах".Многие поклонникиБоярской переживают, как же относится муж актрисы Максим Матвеев к такомуразврату на всю страну. Но, скорее всего, мужчина все понимает, ведь ему исамому приходится играть постельные сцены. Муж Елизаветы Боярской считает, чтосекс ­— это часть жизни, а искусство отражает эту самую жизнь.