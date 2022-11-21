Ребенку в роддоме сломали плечо – так заявляют родители новорожденного мальчика. Малыш появился на свет 13 мая. Его мать Светлана Воронина была госпитализирована в областной

Ребенку в роддоме сломали плечо – так заявляют родители новорожденного мальчика. Малыш появился на свет 13 мая. Его мать Светлана Воронина была госпитализирована в областной перинатальный центр. Ей пришлось делать кесарево сечение. Малыш родился в срок весом 3 килограмма 300 граммов и ростом 51 сантиметр. По словам матери, её сын был полностью здоров. Но на