После
триумфальной премьеры сериала Метод Паулина Андреева стала набирать
популярность и как актриса, и как незамужняя девушка. Тогда на нее положил глаз
не только Федор Бондарчук, но и Иван Ургант. Звезда нашла ключ к сердцу ведущего на
программе Смак – представила ему легкий рецепт сырников.
После
триумфальной премьеры сериала "Метод" Паулина Андреева стала набирать
популярность и как актриса, и как незамужняя девушка. Тогда на нее положил глаз
не только Федор Бондарчук, но и Иван Ургант. Звезда нашла ключ к сердцу ведущего на
программе "Смак" – представила ему легкий рецепт сырников.
Вместе с шоуменом брюнетка приготовила ароматный завтрак,
способный вскружить голову одним только запахом. Для утренней трапезы вариант
беспроигрышный. Все новое — это хорошо забытое старое, поэтому Паулина Андреева
воспользовалась простым рецептом на все времена.
Ингредиенты для сырников
Творог — 600 г,
Ваниль — 1 щепотка,
Яйца куриные — 2 шт.,
Сметана — 50 г,
Сахарная пудра — 50 г,
Манная крупа — 30 граммов,
Мука — на глаз,
Растительное масло.
Способ приготовления
Творог протираем через сито в глубокую миску — так он станет
воздушным. В готовую массу добавляем ваниль, яйца, сметану и сахарную пудру.
Перемешиваем до равномерной консистенции ложкой. Затем засыпаем в ту же миску
манку и муку. На примере Паулины Андреевой формируем аккуратные пышные сырники
и обжариваем их на масле до румяной корочки.
Вот и все! Готовый завтрак выкладываем на тарелочку, при
желании украшаем остатками сахарной пудры и подаем на стол. Дополнить его можно
вареньем и бодрящим напитком.
Иван Ургант получил массу приятных впечатлений от
такого лакомства, ведь Паулина Андреева готовила с улыбкой и горящими от удовольствия
глазами. Запишите рецепт — обязательно пригодится.