После триумфальной премьеры сериала Метод Паулина Андреева стала набирать популярность и как актриса, и как незамужняя девушка. Тогда на нее положил глаз не только Федор Бондарчук, но и Иван Ургант. Звезда нашла ключ к сердцу ведущего на программе Смак – представила ему легкий рецепт сырников.

Послетриумфальной премьеры сериала "Метод" Паулина Андреева стала набиратьпопулярность и как актриса, и как незамужняя девушка. Тогда на нее положил глазне только Федор Бондарчук, но и Иван Ургант. Звезда нашла ключ к сердцу ведущего напрограмме "Смак" – представила ему легкий рецепт сырников.Вместе с шоуменом брюнетка приготовила ароматный завтрак,способный вскружить голову одним только запахом. Для утренней трапезы вариантбеспроигрышный. Все новое — это хорошо забытое старое, поэтому Паулина Андреевавоспользовалась простым рецептом на все времена.Ингредиенты для сырниковТворог — 600 г,Ваниль — 1 щепотка,Яйца куриные — 2 шт.,Сметана — 50 г,Сахарная пудра — 50 г,Манная крупа — 30 граммов,Мука — на глаз,Растительное масло.Способ приготовленияТворог протираем через сито в глубокую миску — так он станетвоздушным. В готовую массу добавляем ваниль, яйца, сметану и сахарную пудру.Перемешиваем до равномерной консистенции ложкой. Затем засыпаем в ту же мискуманку и муку. На примере Паулины Андреевой формируем аккуратные пышные сырникии обжариваем их на масле до румяной корочки.Вот и все! Готовый завтрак выкладываем на тарелочку, прижелании украшаем остатками сахарной пудры и подаем на стол. Дополнить его можновареньем и бодрящим напитком.Иван Ургант получил массу приятных впечатлений оттакого лакомства, ведь Паулина Андреева готовила с улыбкой и горящими от удовольствияглазами. Запишите рецепт — обязательно пригодится.