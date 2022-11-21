Как будет выглядеть здание владимирского вокзала после грядущей реконструкции и когда начнутся...

Как будет выглядеть здание владимирского вокзала после грядущей реконструкции и когда начнутся работы? Губернатор Александр Авдеев провел выездное рабочее совещание с разработчиками проекта и представителями РЖД. Репортаж Максима Калашникова.- Мы сохраняем, реставрируем. Даже досмотровые павильоны, которые мы выносим на территорию, мы их максимально делаем фоновыми.Проект масштабной трансформации вокзального комплекса почти готов. Концепция подразумевает объединение ЖД и автовокзала в единый транспортно-пересадочный узел. Внутреннее пространство будет полностью переформатировано: первый этаж расширят за счет реорганизации касс; в здании появятся удобные залы ожидания, в том числе для пассажиров с детьми, небольшой ресторанный дворик на втором этаже, эскалаторы. Губернатор Александр Авдеев заверил: все уникальные элементы здания будут максимально сохранены.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Для того, чтобы снять разногласия или какие-то опасения, мы организуем встречу архитекторов, которые работают сейчас над зданием вокзала, московских экспертов, экспертов по архитектуре и сохранению исторического наследия. И все вопросы проговорим.Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский заявляет, что привычный белокаменный вид вокзала практически не изменится - здание облицуют более прочными и долговечными панелями, но в той же цветовой гамме. Свежим взглядом на проект взглянул известный российский архитектор и урбанист Илья Заливухин, приглашенный в качестве эксперта. Он поделился своим видением организации вокзального пространства и дал несколько советов.Илья Заливухин, архитектор, урбанист:- Давайте достроим всё, что угодно - здесь, здесь, но не будем выходить забором.- Может быть, мы всё-таки вот этот вот оставим пункт?- Да, вот здесь можно поставить.Окончательный вариант проекта должны утвердить в декабре. Реализация начнется весной следующего года. Жители Владимира надеются, что вокзальная площадь сохранит индивидуальный облик, но станет более комфортной для пассажиров.Зоя Максимычева, жительница Владимира:- Даже не могу представить, как это может получиться. Ну, надо сделать, чтобы было красиво, хорошо.Илья Пронин, житель Владимира:- Плиточку положить, может быть. Если как раз таки для маломобильных граждан, у кого проблемы со здоровьем, вот это очень важно.Владимирский вокзал расположен в историческом центре. Прямо с перрона приезжающим открываются виды древнего города. Поэтому к реконструкции нужно подходить по-особенному, бережно. Чтобы "ворота" города стали местом, куда хочется вернуться.Максим Калашников, Семён Карпов. “Вести-Владимир”