Сегодня в 4 часа 47 минут из Александрова поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице...

Сегодня в 4 часа 47 минут из Александрова поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Ческа-Липа.Там шел дым из квартиры на пятом этаже. Спасателями было сформировано звено газодымозащитной службы. Были эвакуированы 7 человек.Сотрудники МЧС не дали огню распространиться, и оперативно ликвидировали горение на кухне на площади 10 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Дознаватель выясняет причину происшествия.Фото: сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.