Анастасия Заворотнюк шокировала поклонников своим внешним видом. Грусть и обреченность в ее глазах чувствуется даже на расстоянии.

Анастасия Заворотнюк шокировала поклонников своим внешним видом. Грусть и обреченность в ее глазах чувствуется даже на расстоянии.Четыре года назад Анастасия Заворотнюк пропала с телеэкранов и радаров СМИ: у актрисы диагностировали рак мозга. На языке специалистов этот диагноз звучит ничуть не менее страшно – глиобластома. Именно она отобрала у россиян их любимую Жанну Фриске, а потом пришла за Анастасией Заворотнюк.Поклонники сериала "Моя прекрасная няня" были разбиты этой новостью. Особенно горько было от того, что Анастасия Заворотнюк прямо перед болезнью родила своему мужу дочку.Накануне в Сети появилисьпоследние фото болеющей раком Анастасии Заворотнюк. Сделаны они были 3,5 года назад в Ереване, куда актриса приехала в качестве гостьи на открытие магазина ювелирных изделий. Окружающие заметили, что Анастасия была очень грустна и подавлена. Но кто бы мог подумать, что уже тогда она знала о своем смертельном диагнозе...С тех пор в СМИ не просочилось ни одного снимка актрисы, но это и неудивительно: химиотерапия заставляет пациентов набирать вес. А кто захочет показываться в период, когда выглядит не лучшим образом? Ответ очевиден.Очень жаль, что о своем диагнозе Анастасия Заворотнюк, как и миллионы других раковых больных, узнали так поздно: это увеличило бы шансы купировать прогресс опухоли. Ранняя диагностика – то, что каждый из нас может сделать для своего здоровья. Портал опросил главных специалистов из сферы здравоохранения, чтобы вывести рекомендации: раз в несколько лет женщинам нужно сделать маммографию и цитологию, мужчинам – сдать ПСА-тест, и абсолютно всем –сдать анализ на скрытую кровь.Надеемся, что как только Анастасия Заворотнюк поправится, она станет амбассадором ранней диагностики и поможет тысячам своих соотечественников предотвратить опасную болезнь.К слову, недавно было объявлено о том, что регулярное потребление красного мяса может спровоцировать рак. Сообщил об этом с отсылкой на Андрея Каприна, главного онколога Минздрава.