Это произошло накануне, после тяжелой болезни, сообщила пресс-служба Владимирской...
Это произошло накануне, после тяжелой болезни, сообщила пресс-служба Владимирской епархии.
Родившийся во Владимире 5 декабря 1951 года клирик был внуком архиепископа Владимирского и Суздальского Онисима (Фестинатова).
Служил в армии, поступил в Политехнический институт, прислуживал в алтаре Успенского собора пономарем. В итоге оставил учебу и поступил в Ленинградскую духовную семинарию.
В 1979 году принят во Владимирскую епархию на должность старшего иподиакона и прослужил им более 40 лет. Был неоднокрватно награжден церковными наградами.
В прошлом году вышел на пенсию.
Фото пресс-служба Владимирской епархии.