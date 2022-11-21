Это произошло накануне, после тяжелой болезни, сообщила пресс-служба Владимирской...

Это произошло накануне, после тяжелой болезни, сообщила пресс-служба Владимирской епархии.Родившийся во Владимире 5 декабря 1951 года клирик был внуком архиепископа Владимирского и Суздальского Онисима (Фестинатова).Служил в армии, поступил в Политехнический институт, прислуживал в алтаре Успенского собора пономарем. В итоге оставил учебу и поступил в Ленинградскую духовную семинарию.В 1979 году принят во Владимирскую епархию на должность старшего иподиакона и прослужил им более 40 лет. Был неоднокрватно награжден церковными наградами.В прошлом году вышел на пенсию.Фото пресс-служба Владимирской епархии.