По дороге бредет монашка, усталая, ноги еле держат. Вдруг из-за поворота выезжает шикарная машина, за рулем роскошная блодинка в мехах и драгоценностях, останавливается и предлагает подвезти. Монашка садится, машина трогается, обе молчат. Проходит 20 мин., монашка не выдерживает:
- Простите, можно задать Вам нескромный вопрос?
- Пожалуйста.
- Скажите, ну, откуда у Вас такая шикарная машина?!
- Ах, это?! Один из мои кавалеров подарил за то, что я согласилась с ним отужинать.
-Ну, а меха откуда?!
- Пустяки, один из моих кавалеров подарил за то, что я согласилась посетить с ним светский раут.
- Ну, а драгоценности-то такие?!!!!
- Что Вы, это всего лишь занк внимания от одного из моих кавалеров за то, что я согласилась провести с ним пару дней на Канарах.
До
еще анекдот!