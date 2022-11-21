Чиновники Гусь-Хрустального района выплатят 50 тысяч рублей за игнорирование судебного постановления по ликвидации несанкционированной свалки. Находится она на территории порядка 1

Чиновники Гусь-Хрустального района выплатят 50 тысяч рублей за игнорирование судебного постановления по ликвидации несанкционированной свалки. Находится она на территории порядка 1 га между домами № 10 и 12 на улице Дзержинского. Местные написали жалобу в прокуратуру, а она, в свою очередь, выдала чиновникам предписание на устранение мусора. Но власти его проигнорировали. Тогда правоохранители подали в суд