Главному врачу больницы внесено представление, подрядчику объявлено предостережение. Ввод фельдшерско-акушерского пункта в эксплуатацию взят на контроль.

Судогодскую ЦРБ обвинили в затягивании сроков строительства ФАПа в селе Ликино. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В середине сентября Судогодская городская центральная районная больница имени Поспелова и компания «НАНО-СИСТЕМЫ» заключили госконтракт на установку модульного здания фельдшерско-акушерского пункта. В течение трёх рабочих дней медучреждение должно было передать подрядчику площадку под монтаж медпункта. Однако ЦРБ выполнило свои обязательства лишь во второй половине октября. На 11 ноября работы по возведению ФАПа еще не начались. При этом сдать объект фирма должна уже через неделю.Главному врачу больницы внесено представление, подрядчику объявлено предостережение. Ввод фельдшерско-акушерского пункта в эксплуатацию взят на контроль.