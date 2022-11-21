Суздальскую чиновницу наказали за резкие высказывания в адрес жителей. В администрации района состоялось заседание, на котором рассматривали поведение Светланы Фоминой – председателя

Суздальскую чиновницу наказали за резкие высказывания в адрес жителей. В администрации района состоялось заседание, на котором рассматривали поведение Светланы Фоминой – председателя комитета по управлению имуществом и землеустройству. Недавно она позволила себе довльно грубое высказывание на народном собрании, где обсуждался генеральный план по развитию территории. Она назвала возмущение людей «гавканьем». Светлана Фомина, председатель комитета по