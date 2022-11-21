Троллейбус с пассажирами вылетел с дороги рядом с остановкой «Всполье». ДТП произошло 21 ноября, около 15:30. Троллейбус 10 маршрута двигался по улице Горького от площади Ленина. По информации

Троллейбус с пассажирами вылетел с дороги рядом с остановкой «Всполье». ДТП произошло 21 ноября, около 15:30. Троллейбус 10 маршрута двигался по улице Горького от площади Ленина. По информации мэрии, водитель резко повернул в сторону ограждения, чтобы избежать столкновения с грузовиком «Газель». Судя по фото с места происшествия, троллейбус пробил ограждение и едва не врезался в