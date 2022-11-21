От лайка до репоста. Что обсуждали интернет-пользователи региона? Чем делились? Наш эфир продолжит...

От лайка до репоста. Что обсуждали интернет-пользователи региона? Чем делились? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Сетевые кадры минувшей недели изучила моя коллега Мария Платанюк.Граница на замке, час для фронта, тротуары в "никуда" и огурцы с гайками. Сетевое за неделю - прямо сейчас.В начале обзора - вести с линии фронта. Кадры, которые не требуют пояснений. Волонтёры из соседней Нижегородской области побывали в зоне СВО с благотворительной миссией и встретили владимирских бойцов. Самые искренние слова ребят - тем, кто ждёт их дома...В продолжение темы - кадры из личного аккаунта губернатора Александра Авдеева - о помощи Владимирской области фронту.Продукцию для нужд специальной военной операции уже выпускают десятки предприятий нашего региона. В технопарке Киржачского района, к примеру, уже в действии акция "Час для фронта". Люди остаются на час по окончании рабочего времени, чтобы сделать мобильные печи для наших бойцов- добровольцев и мобилизованных. А на местном швейном производстве в месяц шьют около тысячи спальников. Причём для комфорта защитников их делают шире стандартных размеров.“АлексАвтоЛайф” напоминает о видео с киржачских дорог. Инспекторам ГИБДД пришлось пуститься в погоню за неадекватным водителем. Завершилась погоня в гаражах. Мужчину задержали. Нетрезвый водитель - потенциальный убийца, пишут в комментариях.Тревожный сигнал - в "Подслушано Ковров". Дети выходят на середину Кукушкиного пруда. Родители, будьте бдительны и проведите беседу с детьми!В "Подслушано в Гусе" - напоминание о смене режима движения на пересечении участка дороги Р-132. Окружная в Гусь-Хрустальном отныне стала главной дорогой.В "Судогда ТВ" - особенные судогодские тротуары. Они резко обрываются и дальше приходится идти уже по обочине, пишут люди. В этом же паблике - "Живая нить традиций". И рассказ о нематериальном культурном наследии региона: от красногорской кадрили до владимирской столбушки. В гусевском паблике - исторический герб города образца 1907 года. Ретро-тему продолжает "Подслушано Юрьев-Польский". Галерея снимков дореволюционного Юрьева."Поисковики Владимирщины" передали в музей школы номер 14 города Александрова реликвии военного времени. Это личные вещи и смертный медальон нашего земляка Фёдора Цапалина. Уроженца уже несуществующей деревни Домкино. Он погиб в 1942-ом году, а найден был спустя 80 лет на смоленской земле. В апреле 2022-ого поисковым отрядом "Долг" из Вязьмы. Теперь память о герое будут хранить школьники.В "Вязниках онлайн" - рассказ о будущем памятнике возле пожарного депо в центре города. На месте монумента заложена капсула времени.Клуб 4WD Владимир - вновь о покорении бездорожья. Оцените, как князи грязи закрывали осенний сезон. В "Киржач онлайн" - подёрнутое льдом озеро Крутое.В "Подслушано Гороховец" - вот такие огурцы с гайками в местном магазине. И конкурс - на лучший комментарий. Здесь же - ноябрьский закат от Димы Мартемьянова. И свиристели - вестники скорой зимы. В "Подслушано Ковров" - вот такая охрана в магазине.А в финале вирусное котовидео. Кот не ожидал такой развязки...Ваших интересных фото и видео мы ждём в нашей редакции. Подписывайтесь на акканты ГТРК "Владимир" в социальных сетях. Наш девиз неизменен - "Вести Вместе".