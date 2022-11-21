Серию открытых уроков по энергосбережению и оказанию первой помощи провёл для школьников...

Серию открытых уроков по энергосбережению и оказанию первой помощи провёл для школьников Владимирской области молодёжный актив «Энергосбыт Волга». Сотрудники компании побывали в школе №21 города Владимира, Серебровской школе поселка им. Кирова и Доме культуры села Давыдово Камешковского района.В формате лекции с элементами игры ребята узнали, как экономить электроэнергию, беречь природные ресурсы и соблюдать технику безопасности при обращении с электроприборами. Ребята активно отвечали на вопросы и показали отличные знания по энергосбережению и экологии.Каждый урок традиционно завершался демонстрацией навыков оказания первой помощи. Ребята на интерактивном манекене Гоше пробовали делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.- «Энергосбыт Волга» много работает с подрастающим поколением. Молодёжный актив регулярно проводит открытые уроки и квесты по энергосбережению в школах и детских лагерях отдыха. Сотрудники компании привлекают ребят к экологическим акциям по сборупластиковых крышечек и использованных батареек. Это замечательно, что подрастающее поколение заботится об окружающей среде, - рассказал председатель молодёжного актива «Энергосбыт Волга» Вадим Волков.Фото «Энергосбыт Волга»