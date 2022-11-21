Тейлор Свифт стала главной звездой музыкальной премии, но ни нашлось ни единого человека, кто смог бы за нее порадоваться.

Тейлор Свифт стала главной звездой музыкальной премии, но ни нашлось ни единого человека, кто смог бы за нее порадоваться.Вчера в Лос-Анджелесе прошла 50-я ежегодная церемония вручения наград American Music Awards. Вечер, определенно стал удачным для Тейлор Свифт, которая одержала победу во всех номинациях, где она была представлена, включая самое почетное звание – "Артист года". Благодаря этим победам, исполнительница стала самой титулованной артисткой в истории премии.К сожалению, мало кто способен искренне порадоваться за того, кто превосходит тебя в чем-то. Особенно, когда дело доходит до коллег по сцене. Еще в 2009 году Канье Уэст выскочил на сценуMTV Video Music AwardsпокаТейлор Свифтпроизносила благодарственную речь: отобрал микрофон и заявил, что Бейонсе больше заслуживает этой награды. К слову, много лет после он продолжал проходиться по девушке всячески ее унижая.Попадание в топ нового альбома Тейлор заставило завидовать Дрейка. Он, плетясь неизменно за Тейлор в спискеBillboard Hot 10, выложил скриншот первой десятки, в которую попал, а первую строку просто закрыл смайликами! Вот Вам и мужское поведение.Даже обычные пользователи Сети мужского пола по какой-то причине взъелись на Тейлор: после окончания церемонии награждения стали появляться комментарии о том, что она не достойна победы."Сорок статуэток АМА? За что?!", "Решил включить одну из песен и не смогее дослушать", "Уши вянут", "Недаром Аретта Фраклин сказала про Тейлор Свифт (Когда ее спросили про талант певицы – Прим. ред.): Она носит красивые платья", – швырнули пользователи Сети ее на свалку музыкальной индустрии.