19 ноября во Владимире рядом с Золотыми воротами загорелся автобус. Сообщение в тревожное ведомство поступило в 15:05. На вызов оперативно выдвинулись 2 единицы техники и 7 человек личного

19 ноября во Владимире рядом с Золотыми воротами загорелся автобус. Сообщение в тревожное ведомство поступило в 15:05. На вызов оперативно выдвинулись 2 единицы техники и 7 человек личного состава МЧС. К их прибытию горела выхлопная труба общественного транспорта. По итогу пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на общей площади 0,5 кв. м. Погибших