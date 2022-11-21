Александр Авдеев уверен, что подрядчик уложится в срок.

В Гусь-Хрустальном подрядчик отстает от графика при строительстве начальной школы. Об этом рассказал Александр Авдеев.«Произведена бетонная заливка, ведётся монтаж армирующего каркаса под фундаментную плиту. Есть небольшое отставание от графика - месяц-полтора. Больше запланированного времени потребовалось на расчистку площадки от деревьев и перенос сетей. Подрядчик готов наращивать мощности. Уверен, что войдём в график и корпус достроят вовремя», - пояснил губернатор во время визита на объект.Напомним, что стоимость возведения учреждения составит 300 млн рублей. Его должны сдать к 30 июня 2023 года. Благодаря новому зданию в городе планируется ликвидировать вторую смену.